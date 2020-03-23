Меркель сдала тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.
"Канцлер в порядке", - сказал он на пресс-конференции.
Вице-канцлер Германии Олаф Шольц уточнил, что Меркель чувствует себя хорошо и продолжает работать, но из домашнего офиса. В частности, утром 23 марта она провела заседание правительства по видеоконференции.
"Сейчас канцлер здорова. Она работает дома, как и многие другие люди, которые вынуждены были самоизолироваться", - заявил Шольц, министр финансов Германии.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с доктором, зараженным коронавирусом.
Число случаев заражения в Германии продолжает расти. В целом подтверждено 24 873 случая коронавируса, что на 2 500 больше, чем днем ранее. От инфекции умерли 94 человека.
Во всем мире зарегистрировано более 350 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 98 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 15 тыс. иациентов.
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