Меркель сдала тест на коронавирус, она чувствует себя хорошо

23 марта, 2020, 17:23

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится на домашнем карантине, сдала тест на коронавирус, результаты ожидаются в ближайшее время

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

"Канцлер в порядке", - сказал он на пресс-конференции.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц уточнил, что Меркель чувствует себя хорошо и продолжает работать, но из домашнего офиса. В частности, утром 23 марта она провела заседание правительства по видеоконференции.

"Сейчас канцлер здорова. Она работает дома, как и многие другие люди, которые вынуждены были самоизолироваться", - заявил Шольц, министр финансов Германии.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с доктором, зараженным коронавирусом.

Число случаев заражения в Германии продолжает расти. В целом подтверждено 24 873 случая коронавируса, что на 2 500 больше, чем днем ранее. От инфекции умерли 94 человека.

Во всем мире зарегистрировано более 350 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 98 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 15 тыс. иациентов.

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