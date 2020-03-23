Коронавирус: в Ивано-Франковске подтвердили еще три случая инфицирования
23 марта, 2020, 10:58
В Ивано-Франковске подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Вчера вечером мы узнали о еще 3 дополнительных подтвержденных случая коронавируса. В частности эти три человека они из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, умершей", - сказал Марцинкив.
Он добавил, что они в удовлетворительном состоянии. По его словам, в Ивано-Франковской области нет тяжелобольных.
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- В Украине на сегодня заболели уже 73 человека .
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