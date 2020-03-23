Коронавирус: в Ивано-Франковске подтвердили еще три случая инфицирования

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Вчера вечером мы узнали о еще 3 дополнительных подтвержденных случая коронавируса. В частности эти три человека они из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, умершей", - сказал Марцинкив.

Он добавил, что они в удовлетворительном состоянии. По его словам, в Ивано-Франковской области нет тяжелобольных.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine