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Espreso.tvОбществоКоличество случаев коронавируса в Украине возросло до 73, - МЗ

Количество случаев коронавируса в Украине возросло до 73, - МЗ


фото: Укрінформ
По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает МЗ в facebook.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки

Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1 подтвержденный за последние сутки.

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