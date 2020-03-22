Количество случаев коронавируса в Украине возросло до 73, - МЗ
Об этом сообщает МЗ в facebook.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
Киев - 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);
Киевская область - 5, из которых 1 за последние сутки
Львовская область - 2, из которых 1 за последние сутки
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный)
Черкасская - 1 подтвержденный за последние сутки.
- Напомним, в Центре общественного здоровья МЗ заявили, что 22 марта 14 новых случаев заболевания коронавируса обнаружено в Киеве , 1 - во Львове, 1 - на Киевщине.
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