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Espreso.tvМирКоронавирус: в Италии умерли почти 5,5 тыс.чел

Коронавирус: в Италии умерли почти 5,5 тыс.чел


фото: Reuters
В мире по состоянию на утро понедельника, 23 марта, в результате коронавируса SARS-CoV-2 умерли 14 000 705 человек

Об этом сообщается на сайте Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 5476 человек. В Китае умерли 3153 человека в течение всего времени эпидемии.

Всего в мире насчитывается 339 000 259 инфицированных. Выздоровели 98799 человек.

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