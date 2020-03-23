Коронавирус: в Испании за сутки - рекордное количество умерших

23 марта, 2020, 14:30

В Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на испанские СМИ.

Количество инфицированных в Испании превысило 33 000 человек, за последние сутки больных стало больше на 16%. В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек, 3555 больных выздоровели.

Общее количество умерших достигло 2182 человек. Испания - вторая наиболее пострадала от коронавируса страна в Европе, после Италии.

"Мы наблюдаем нагрузки на больницы в течение последних 3-5 дней. Пик, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон.

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Также стало известно, что вицепремьера Кармен Кальво госпитализировали из-за респираторной инфекцией. Ей провели тест на коронавирус, результаты будут обнародованы позже.

Напомним, 22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов

на выявление инфекции и нанял 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.