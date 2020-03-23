Коронавирус: в ВОЗ заявили, что пандемия ускоряется
Об этом ВОЗ сообщила в Twitter.
"Сейчас ВОЗ проинформирована о более 300 тыс. случаев COVID-19 почти из всех стран мира. Пандемия ускоряется", - заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебреесус.
По его словам, с момента регистрации первого случая заражения до первых 100 тыс. прошло 67 дней. За последующие 11 дней количество инфицированных удвоилось. Следующие 100 тыс. случаев заражения были зарегистрированы в течение 4 дней.
При этом Гебреесус заявил, что ВОЗ все еще может изменить траекторию пандемии.
"More than 300,000 cases of # COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020
The pandemic is accelerating.
It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases , 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K "- @DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH
- По состоянию на 22 марта в мире коронавирусом заболели 321 тыс. человек, 96 тыс. - выздоровели, 13,7 тыс. - умерли.
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