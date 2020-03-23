Коронавирус: в ВОЗ заявили, что пандемия ускоряется

Об этом ВОЗ сообщила в Twitter.

"Сейчас ВОЗ проинформирована о более 300 тыс. случаев COVID-19 почти из всех стран мира. Пандемия ускоряется", - заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебреесус.

По его словам, с момента регистрации первого случая заражения до первых 100 тыс. прошло 67 дней. За последующие 11 дней количество инфицированных удвоилось. Следующие 100 тыс. случаев заражения были зарегистрированы в течение 4 дней.

При этом Гебреесус заявил, что ВОЗ все еще может изменить траекторию пандемии.

"More than 300,000 cases of # COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases , 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K "- @DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH - World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020