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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в ВОЗ заявили, что пандемия ускоряется

Коронавирус: в ВОЗ заявили, что пандемия ускоряется

Всемирная организация здравоохранения заявила, что темпы распространения коронавируса по всему миру ускоряются

Об этом ВОЗ сообщила в Twitter.

"Сейчас ВОЗ проинформирована о более 300 тыс. случаев COVID-19 почти из всех стран мира. Пандемия ускоряется", - заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебреесус.

По его словам, с момента регистрации первого случая заражения до первых 100 тыс. прошло 67 дней. За последующие 11 дней количество инфицированных удвоилось. Следующие 100 тыс. случаев заражения были зарегистрированы в течение 4 дней.

При этом Гебреесус заявил, что ВОЗ все еще может изменить траекторию пандемии.

  • По состоянию на 22 марта в мире коронавирусом заболели 321 тыс. человек, 96 тыс. - выздоровели, 13,7 тыс. - умерли.

 

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