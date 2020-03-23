Коронавирус в Украине: заразились пятеро жителей Киевщины, - ОГА

23 марта, 2020, 15:30

В Киевской области лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 у пяти жителей Обуховского района

Об этом сообщил вр. и. о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, информирует Интерфакс-Украина.

В то же время экспресс-тесты подтвердили заболевание коронавирусом у семи человек.

"По состоянию на 6:00 сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. С помощью экспресс-тестов проверено заболевание 22 человек, тест-системы показали семь больных. Но в то же время лабораторно подтвержденных пока пять человек, все они являются жителями Обуховского района", - рассказал председатель Киевской ОГА.

По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.

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