Коронавирус в Украине: заразились пятеро жителей Киевщины, - ОГА
Об этом сообщил вр. и. о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин, информирует Интерфакс-Украина.
В то же время экспресс-тесты подтвердили заболевание коронавирусом у семи человек.
"По состоянию на 6:00 сегодня в учреждения здравоохранения Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. С помощью экспресс-тестов проверено заболевание 22 человек, тест-системы показали семь больных. Но в то же время лабораторно подтвержденных пока пять человек, все они являются жителями Обуховского района", - рассказал председатель Киевской ОГА.
По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.
- В Ивано-Франковске подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом.
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