Коронавирус в Украине: на Закарпатье обнаружили первого инфицированного

23 марта, 2020, 20:53

В городе Мукачево Закарпатской области предварительно подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

Тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19 дало положительный результат. Для окончательного подтверждения анализы отправили в киевскую лабораторию МОЗ Украины.

"Данное лицо изолировано, направлено на госпитализацию в Областную клиническую инфекционную больницу в Ужгороде, находится под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное", - заявили в ОГА.

В Мукачевской городской ОТГ уточнили, что коронавирус обнаружили у женщины 1951 года рождения, которая проживает в микрорайоне Пидгоряны. По предварительным данным, 20 марта ее муж вернулся из Италии.

"Мужчина находился на самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта. Сейчас формируем списки контактных лиц", - заявили в ОТГ.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что у его коллеги из "Слуги народа" Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

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