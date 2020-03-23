Коронавирус: в Сингапуре: число инфицированных превысило 500

23 марта, 2020, 16:19

В Сингапуре число случаев заражения коронавирусом достигло 509, в Индии решили приостановить все внутреннее авиасообщение на фоне роста заболеваемости

Как сообщает Reuters, в Сингапуре зарегистрировали 54 новых случаев COVID-19, из них 48 связаны с поездками за границу.

В азиатской стране из-за осложнений, связанных с коронавирусом, умерли два человека.

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