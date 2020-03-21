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Espreso.tvМирВ США почти 16 тыс. больных Covid-19, отдельные штаты ввели ограничения на передвижение

В США почти 16 тыс. больных Covid-19, отдельные штаты ввели ограничения на передвижение


фото: washingtonpost.com
Увеличение количества тестов на короновирус в Соединенных Штатах значительно увеличило статистику положительно зараженных в стране

В пятницу, 20 марта 2020 года, в США зарегистрировано почти 16 000 зараженных коронавирусом, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

Вместе с тем президент Дональд Трамп заявил, что несмотря на ограничения на передвижение в некоторых штатах и прекращения деятельности на их территории большинства предприятий и учреждений, так ограничения пока не будут вводиться по всей стране.

Правительство объявило о переносе на 3 месяца сдачи налоговых деклараций.

Американцам за рубежом советуют немедленно возвращаться домой или быть готовыми оставаться в месте своего нынешнего пребывания.

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