В США почти 16 тыс. больных Covid-19, отдельные штаты ввели ограничения на передвижение
21 марта, 2020, 08:30
Увеличение количества тестов на короновирус в Соединенных Штатах значительно увеличило статистику положительно зараженных в стране
В пятницу, 20 марта 2020 года, в США зарегистрировано почти 16 000 зараженных коронавирусом, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .
Вместе с тем президент Дональд Трамп заявил, что несмотря на ограничения на передвижение в некоторых штатах и прекращения деятельности на их территории большинства предприятий и учреждений, так ограничения пока не будут вводиться по всей стране.
Правительство объявило о переносе на 3 месяца сдачи налоговых деклараций.
Американцам за рубежом советуют немедленно возвращаться домой или быть готовыми оставаться в месте своего нынешнего пребывания.
- Напомним, США приостановили выдачу виз во всех посольствах.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-