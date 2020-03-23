Коронавирус: самолет ВСУ доставил из Китая партию тестов
23 марта, 2020, 07:27
Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.
- Напомним, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко утверждает, что коронавирус диагностирована у депутата от фракции ОПЗЖ Александра Лукашева.
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