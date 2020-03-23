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Espreso.tvОбществоКоронавирус: "Не злоупотребляйте звонками в экстренную медицинскую помощь", - Ляшко

Коронавирус: "Не злоупотребляйте звонками в экстренную медицинскую помощь", - Ляшко


фото: kmu.gov.ua
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не злоупотреблять звонками в экстренную медицинскую помощь и обращаться только в случаях крайней необходимости

Об этом он призвал во время брифинга МЗ, передает Еспресо.TV .

"Экстренная медицинская помощь не должна использоваться и не используется по звонку приезда для тестирования. Экстренная медицинская помощь функционирует для других целей, поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте звонками в экстренной медицинской помощи. Обращайтесь за экстренной медицинской помощью только в случаях, когда этого нуждаетесь. Поскольку отвлекая екстерену медицинскую помощь, мы в это время можем не спасти кому-то жизнь, именно там, где она (ред. - экстренная медицинская помощь) была необходима ", - заявил Ляшко.

Ляшко также отметил, что экспресс-тесты на коронавирус будут проводится врачами экстренной медицинской помощи, только если они будут видеть в этом необходимость.

"Подчеркиваю, что экспресс-тесты на коронавирус будут проводится в случае подозрения на COVID-19 врачами, которые будут видеть эту необходимость. Вчера у нас появилась информация, что тестирование экспресс-тестами будет проводиться бригадами экстренной медицинской помощи. Так, они будет ими проводиться, но в исключительных случаях, когда они будут выезжать в экстренных случаях на предоставление ургентной помощи больным ", - отметил заместитель министра здравоохранения.

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