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Espreso.tvОбществоКоронавирус: МЗ опровергает фейк о заражении через пищу

Коронавирус: МЗ опровергает фейк о заражении через пищу


фото: reuters
Предположения о возможности передачи нового коронавируса через пищу не подтвердились

Об этом сообщается в официальном Telegram -канале МЗ Коронавирус_инфо.

"Нет достоверных данных о заражении через пищу. Ни в Украине, ни за рубежом. Предположение об инфицировании первого пациента через пищу официально не подтвердилось", - говорится в сообщении.

В Минздраве призвали пользоваться информацией из надежных источников.

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  • Кличко заявил, что в столичных аптеках и магазинах вводятся дополнительные ограничения по количеству посетителей для предотвращения распространения коронавируса .

 

 

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