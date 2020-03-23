Коронавирус: МЗ опровергает фейк о заражении через пищу
23 марта, 2020, 14:17
Предположения о возможности передачи нового коронавируса через пищу не подтвердились
Об этом сообщается в официальном Telegram -канале МЗ Коронавирус_инфо.
"Нет достоверных данных о заражении через пищу. Ни в Украине, ни за рубежом. Предположение об инфицировании первого пациента через пищу официально не подтвердилось", - говорится в сообщении.
В Минздраве призвали пользоваться информацией из надежных источников.
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- Кличко заявил, что в столичных аптеках и магазинах вводятся дополнительные ограничения по количеству посетителей для предотвращения распространения коронавируса .
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