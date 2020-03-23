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Espreso.tvОбществоКоронавирус: МАУ совершит еще 8 рейсов для эвакуации украинцев

Коронавирус: МАУ совершит еще 8 рейсов для эвакуации украинцев


фото: reuters
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с 23 по 28 марта в рамках эвакуации из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает пресс служба компании в Facebook.

Сейчас для бронирования доступны следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто.

Кроме того, МАУ также изучает спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа.

  • 22 марта пограничники оформили более 22 тыс. человек, из них на въезд - более 15 тыс. У одного пассажира обнаружили COVID-19.

 

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