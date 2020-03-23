Коронавирус: МАУ совершит еще 8 рейсов для эвакуации украинцев
23 марта, 2020, 15:12
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с 23 по 28 марта в рамках эвакуации из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает пресс служба компании в Facebook.
Сейчас для бронирования доступны следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто.
Кроме того, МАУ также изучает спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа.
- 22 марта пограничники оформили более 22 тыс. человек, из них на въезд - более 15 тыс. У одного пассажира обнаружили COVID-19.
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