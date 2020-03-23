За сутки в Украине въехали 15 тысяч человек, у одного в "Борисполе" диагностировали COVID-19
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска" Борисполь "при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевания коронавирус. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщу нет.
В ГПСУ заявили, что ожидают 23 марта на два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" оформлять в г.. Киеве военнослужащие ОКПП "Киев".
Напомним, 23 марта стало известно о еще три случая заражения коронавирусом в Ивано-Франковске.
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