За сутки в Украине въехали 15 тысяч человек, у одного в "Борисполе" диагностировали COVID-19

23 марта, 2020, 12:10

22 марта пограничники оформили более 22 тыс. человек, из них на въезд - более 15 тыс. У одного пассажира обнаружили COVID-19

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерения температуры в более чем 15 000 человек. В пункте пропуска" Борисполь "при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. все службы действовали в соответствии с алгоритмом. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевания коронавирус. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщу нет.

В ГПСУ заявили, что ожидают 23 марта на два эвакуационных поезда - из Польши и Латвии. Оформление поезда "Перемышль-Киев" будут осуществлять во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига-Киев" оформлять в г.. Киеве военнослужащие ОКПП "Киев".

Напомним, 23 марта стало известно о еще три случая заражения коронавирусом в Ивано-Франковске.