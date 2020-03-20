Частная клиника скрывала больного Covid-19 - прокуратура открыла дело

20 марта, 2020, 11:50

Прокуратура города Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственным органам Украины о пациенте, больном коронавируcом

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

В прокуратуре отмечают, что согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Результат оказался положительным, но центр не сообщил о положительном тесте пациента в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

"Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний ", - говорится в сообщении.