Частная клиника скрывала больного Covid-19 - прокуратура открыла дело
В прокуратуре отмечают, что согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Результат оказался положительным, но центр не сообщил о положительном тесте пациента в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
"Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний ", - говорится в сообщении.
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