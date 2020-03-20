 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧастная клиника скрывала больного Covid-19 - прокуратура открыла дело

Частная клиника скрывала больного Covid-19 - прокуратура открыла дело


фото: reuters
Прокуратура города Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственным органам Украины о пациенте, больном коронавируcом
Об этом сообщает прокуратура города Киева.

В прокуратуре отмечают, что согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Результат оказался положительным, но центр не сообщил о положительном тесте пациента в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

"Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний ", - говорится в сообщении.

Напомним, третьим инфицированным в столице оказался 50-летний киевлянин, который недавно вернулся из Швейцарии
 
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

19 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать