Фейки о коронавирусе распространялись по заказу России, - СБУ

23 марта, 2020, 18:21

СБУ обнаружила 38 распространителей фейков о COVID-19 - несколько из них получали задания из РФ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности отчитываются, что с прошлой недели обнаружили 38 человек, которые распространяли фейки о COVID-19.

"Несколько человек нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса Украины. В частности, сегодня в Днипре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

По словам СБУ, агитатор, между прочим, призвал к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины, соответствующие задачи поступали украинцу от "куратора" из Российской Федерации.

"Для нагнетания паники в обществе житель Днипра должен был делать фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередями в аптеки, фиксировать работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей. Кстати, среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Вчера (22 марта, - ред.) служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный", - подчеркнули в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.