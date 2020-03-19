СБУ поймала жителя Николаевщины на шпионаже: сливал данные ФСБ

19 марта, 2020, 15:56

Контрразведка СБУ разоблачила и блокировала передачу российским спецслужбам секретной информации о технических разработках украинского судостроения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.

Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.