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Espreso.tvОбществоЭкспресс-тест на коронавирус можно пройти только в определенных больницах, - МОЗ

Экспресс-тест на коронавирус можно пройти только в определенных больницах, - МОЗ

Диагностирования коронавируса с помощью экспресс-тестов будет проводиться только в определенных медицинских учреждениях

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

"Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарной сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один гриппом и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденный случай заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.

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