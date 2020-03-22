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Espreso.tvОбществоВ ВОЗ спрогнозировали, когда появится вакцина против коронавируса

В ВОЗ спрогнозировали, когда появится вакцина против коронавируса


фото: Укрінформ
Всемирная организация здравоохранения ожидает, что на разработку вакцины против коронавируса понадобится минимум год

Об этом со ссылкой на The Star сообщает Укринформ.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана разработка и испытания вакцин против нового коронавируса продлятся не менее года.

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"Мы должны убедиться, что они абсолютно безопасны, мы думаем минимум год", - сказал Райан отвечая на вопрос, когда появятся вакцины против коронавируса.

  • Напомним, нидерландские ученые утверждают, что они обнаружили антитело, которое блокирует инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

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