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Espreso.tvМирНью-Йорк превращается в эпицентр коронавируса в США

Нью-Йорк превращается в эпицентр коронавируса в США

За последнюю неделю количество зараженных Covid-19 в городе Нью-Йорк (США) увеличилась с 183 до 5151 человек

Об этом заявил мэр "Большого яблока" Де Блазио, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

"Сейчас это примерно треть всех случаев коронавируса в США", - сказал де Блазио. "Речь идет о двух третях случаев в штате Нью-Йорк".

"Я ненавижу это говорить, но это правда. Сейчас мы эпицентром этого кризиса", - добавил он.

"Здесь, в крупнейшем городе страны. И нам так много надо сделать", - подытожил где Блазио.

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