Нью-Йорк превращается в эпицентр коронавируса в США
21 марта, 2020, 14:10
За последнюю неделю количество зараженных Covid-19 в городе Нью-Йорк (США) увеличилась с 183 до 5151 человек
Об этом заявил мэр "Большого яблока" Де Блазио, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .
"Сейчас это примерно треть всех случаев коронавируса в США", - сказал де Блазио. "Речь идет о двух третях случаев в штате Нью-Йорк".
"Я ненавижу это говорить, но это правда. Сейчас мы эпицентром этого кризиса", - добавил он.
"Здесь, в крупнейшем городе страны. И нам так много надо сделать", - подытожил где Блазио.
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