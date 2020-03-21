Нью-Йорк превращается в эпицентр коронавируса в США

21 марта, 2020, 14:10

За последнюю неделю количество зараженных Covid-19 в городе Нью-Йорк (США) увеличилась с 183 до 5151 человек

Об этом заявил мэр "Большого яблока" Де Блазио, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

"Сейчас это примерно треть всех случаев коронавируса в США", - сказал де Блазио. "Речь идет о двух третях случаев в штате Нью-Йорк".

"Я ненавижу это говорить, но это правда. Сейчас мы эпицентром этого кризиса", - добавил он.

"Здесь, в крупнейшем городе страны. И нам так много надо сделать", - подытожил где Блазио.