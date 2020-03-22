Шмыгаль призвал работодателей приостанавливать бизнес, если удаленная работа невозможна
Об этом он сказал в видеообращении на странице Кабмина в facebook.
Шмыгаль обратился к работодателям с предложением переводить свой бизнес на дистанционный режим, или приостанавливать его, если удаленная работа невозможна.
"Поймите, это необходимо, чтобы как можно скорее вернуться к обычной жизни", - отметил премьер.
Он напомнил, что правительство уже приняло ряд решений - отмена единого социального взноса для физических лиц предпринимателей, налога на недвижимость, на землю. Также правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса.
Читайте также: Коронавирус как катализатор экономического кризиса в Украине
"Хочу подчеркнуть, правительство рассчитывает на сознание и здравый смысл украинцев. Помните - жизнь ваших близких и родных часто зависит от вас. Речь не только о помощи родителям, соседям, родственникам, я вижу, что в этом вопросе украинцы показывают пример всему миру . Но мы часто не осознаем опасность, вам может казаться, что вы здоровы, вы ходите на встречу с друзьями, или на работу, а потом будете себя корить, потому что даже не представляете, какие могут быть последствия. Думайте, стоит ли встреча с друзьями за чашкой кофе, или прогулка с ними здоровья и жизнь ваших родных и близких", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что в настоящее время ситуация по распространению нового коронавируса является умеренной.
"Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику, разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса, и один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу", - сказал Шмыгаль.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-