Шмыгаль призвал работодателей приостанавливать бизнес, если удаленная работа невозможна

22 марта, 2020, 21:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении призвал работодателей перевести работников на дистанционный режим работы, а если это невозможно - приостанавливать бизнес

Об этом он сказал в видеообращении на странице Кабмина в facebook.

Шмыгаль обратился к работодателям с предложением переводить свой бизнес на дистанционный режим, или приостанавливать его, если удаленная работа невозможна.

"Поймите, это необходимо, чтобы как можно скорее вернуться к обычной жизни", - отметил премьер.

Он напомнил, что правительство уже приняло ряд решений - отмена единого социального взноса для физических лиц предпринимателей, налога на недвижимость, на землю. Также правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса.

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"Хочу подчеркнуть, правительство рассчитывает на сознание и здравый смысл украинцев. Помните - жизнь ваших близких и родных часто зависит от вас. Речь не только о помощи родителям, соседям, родственникам, я вижу, что в этом вопросе украинцы показывают пример всему миру . Но мы часто не осознаем опасность, вам может казаться, что вы здоровы, вы ходите на встречу с друзьями, или на работу, а потом будете себя корить, потому что даже не представляете, какие могут быть последствия. Думайте, стоит ли встреча с друзьями за чашкой кофе, или прогулка с ними здоровья и жизнь ваших родных и близких", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в настоящее время ситуация по распространению нового коронавируса является умеренной.

"Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику, разрабатывается программа действий правительства, в котором будут прописаны пути поддержки бизнеса, и один из наших приоритетов - поддержка тех, кто потеряет работу", - сказал Шмыгаль.

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