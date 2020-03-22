"Как во времена Майдана": УГКЦ предлагает свои храмы под госпитали

22 марта, 2020, 16:06

Украинская греко-католическая церковь готова сотрудничать с медиками и в случае необходимости может предоставить помещения собственных храмов под размещение больных Covid-19

Об этом сегодня, 22 марта 2020 года, заявил патриарх УГКЦ Святослав в своей еженедельной проповеди в Патриаршем соборе, что на Левом берегу в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Уважаемые работники здравоохранения, вы сегодня находитесь на передовой, вы отдаете свое здоровье и жизнь, чтобы спасти здоровье и жизнь нуждающихся больных людей. Ваша Церковь вместе с вами! Мы молимся за вас", - сказал духовный лидер греко-католиков.

Патриарх заверил, что Церковь сделает все возможное, чтобы не наступила минута, когда врачи из-за нехватки медсредств будут вынуждены решать, кто должен жить, а кто умирать.

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"Как во времена Майдана все наши приходы, церкви, монастыри открылись и моментально превратились в больнице, подпольные госпитале", - напомнил он.

По словам Святослава, когда есть такая потребность греко-католическая церковь готова снова служить людям в подобном режиме.

"Как будет нужно все церковный, духовное пространство станет таким госпиталями, где будем вместе с вами спасать человеческие жизни. Но вы научите нас как это делать. Мы умеем быстро и хорошо учиться, чтобы вместе с вами спасать жизнь человека, который умирает", - подчеркнул патриарх.