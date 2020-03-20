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Espreso.tvОбществоИспания стала четвертой страной в мире, где от коронавируса умерли более 1 тыс. человек

Испания стала четвертой страной в мире, где от коронавируса умерли более 1 тыс. человек


фото: reuters
Испания стала четвертой страной в мире после Китая, Италии и Ирана, в которой количество смертей от коронавируса превысило тысячу

Как сообщает BBC со ссылкой на испанские власти, в стране от коронавируса погибли уже 1002 человека.

Около 20 тыс. граждан Испании были инфицированы COVID-19, 1588 человек выздоровели.

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