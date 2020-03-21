Из Египта вернулись 29 тыс. граждан Украины, - МИД
21 марта, 2020, 16:06
Министерство иностранных дел заявило, что по состоянию на 21 марта из Египта вернулся 29 тыс. граждан Украины
Об этом сообщает МИД Украины в facebook.
В МИД сообщили, что по состоянию на 10:00 21 марта 29 155 граждан Украины вернулись из Египта. Более 25 тыс. граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейхе, более 4 тыс. - из Хургады.
"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами", - сообщили в МИД.
- Напомним, по состоянию на 20 марта домой из Египта вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины , среди них 830 человек, которые находились на карантине в гостиницах.
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