 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз Египта вернулись 29 тыс. граждан Украины, - МИД

Из Египта вернулись 29 тыс. граждан Украины, - МИД


фото: Укрінформ
Министерство иностранных дел заявило, что по состоянию на 21 марта из Египта вернулся 29 тыс. граждан Украины

Об этом сообщает МИД Украины в facebook.

В МИД сообщили, что по состоянию на 10:00 21 марта 29 155 граждан Украины вернулись из Египта. Более 25 тыс. граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейхе, более 4 тыс. - из Хургады.

"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами", - сообщили в МИД.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2020 суббота

больше новостей

21 марта, 2020 суббота

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать