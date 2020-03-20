 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись 25 тыс. человек из Египта, - МИД

В Украину вернулись 25 тыс. человек из Египта, - МИД

Домой из Египта вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины, среди них 830 человек, которые находились на карантине в отелях

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"По состоянию на 12:00 20 марта: дождь 22328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургады - 830 человек. они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах ", - говорится в сообщении.

Также в МИД рассказали, что 11 человек, находившихся в Египте с нетуристической целью, сегодня вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.

Отмечается, что по инициативе компании Join Up, самолет авиакомпании SkyUp специально прибыл в Хургаду из Шарм-эль-Шейха, чтобы вернуть граждан в Украину.

"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину", - заверили в МИД.

  • Эвакуационными поездами сообщением Перемышль - Киев в Украину уже вернулись более 1150 тысяч граждан.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

20 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать