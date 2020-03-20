В Украину вернулись 25 тыс. человек из Египта, - МИД
Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.
"По состоянию на 12:00 20 марта: дождь 22328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургады - 830 человек. они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах ", - говорится в сообщении.
Также в МИД рассказали, что 11 человек, находившихся в Египте с нетуристической целью, сегодня вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.
Отмечается, что по инициативе компании Join Up, самолет авиакомпании SkyUp специально прибыл в Хургаду из Шарм-эль-Шейха, чтобы вернуть граждан в Украину.
"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину", - заверили в МИД.
- Эвакуационными поездами сообщением Перемышль - Киев в Украину уже вернулись более 1150 тысяч граждан.
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