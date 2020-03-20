В Украину вернулись 25 тыс. человек из Египта, - МИД

20 марта, 2020, 14:50

Домой из Египта вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины, среди них 830 человек, которые находились на карантине в отелях

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины" в Facebook.

"По состоянию на 12:00 20 марта: дождь 22328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургады - 830 человек. они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах ", - говорится в сообщении.

Также в МИД рассказали, что 11 человек, находившихся в Египте с нетуристической целью, сегодня вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.

Отмечается, что по инициативе компании Join Up, самолет авиакомпании SkyUp специально прибыл в Хургаду из Шарм-эль-Шейха, чтобы вернуть граждан в Украину.

"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину", - заверили в МИД.