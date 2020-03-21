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Espreso.tvОбществоВ Украину из Китая отправляется самолет со средствами для борьбы с коронавирусом

В Украину из Китая отправляется самолет со средствами для борьбы с коронавирусом


фото: facebook.com/kirill.timoshenko
Из Китая в Украину вылетает борт ВСУ с экспресс-тестами, масками, дезинфекторам и аппаратами искусственной вентиляции легких

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Просто сейчас в Китае догружается украинский самолет Вооруженных Сил Украины. Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Спасибо всем кто занимается этим нелегким проектом по доставке, а особенно Андрею Мотовиловцу, который по моей личной просьбе вылетел в Китай чтобы координировать все на месте. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве", - написал Тимошенко.

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