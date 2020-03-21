В Украину из Китая отправляется самолет со средствами для борьбы с коронавирусом
21 марта, 2020, 21:38
Из Китая в Украину вылетает борт ВСУ с экспресс-тестами, масками, дезинфекторам и аппаратами искусственной вентиляции легких
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Просто сейчас в Китае догружается украинский самолет Вооруженных Сил Украины. Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Спасибо всем кто занимается этим нелегким проектом по доставке, а особенно Андрею Мотовиловцу, который по моей личной просьбе вылетел в Китай чтобы координировать все на месте. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве", - написал Тимошенко.
- 21 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что китайские медики поделятся опытом в борьбе с коронавирусом с украинскими медиками при помощи телемоста.
Читайте также
-
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-
-
Читайте также
-
16 марта, 2020 Виталий Портников: Политическое безумие – союзник вируса
-
-