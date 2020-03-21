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Espreso.tvОбществоКитайские врачи поделятся с украинскими медиками опытом в борьбе с коронавируса с помощью телемоста, - Шмыгаль

Китайские врачи поделятся с украинскими медиками опытом в борьбе с коронавируса с помощью телемоста, - Шмыгаль


фото: Укрінформ
Премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что китайские медики поделятся опытом в борьбе с коронавирусом с украинскими медиками посредством телемоста

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой оказать нам практическую помощь в преодолении этой болезни", - написал Шмыгаль.

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По его словам, Китай согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами. Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник.

 

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