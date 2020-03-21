В Минздраве объяснили могут ли животные инфицировать людей коронавируса

21 марта, 2020, 18:02

Министерство здравоохранения заявило, что в мире не зарегистрированы случаи инфицирования человека коронавирусом от домашних животных

Об этом сообщает Минздрав в facebook.

В Минздраве опровергли информацию о том, что нужно избегать контактов с домашними животными из-за угрозы распространения Covid-19.

"В сети набирает обороты дискуссия о февральской информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса в Украине. В ней, в частности, говорится о подтвержденных Минздравом рекомендациях избегать контактов с животными, которые якобы могут инфицировать человека. В связи с этим Минздрав Украины сообщает: в мире действительно нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавируса от домашних животных. Информационные материалы, разработанные Красным Крестом, которые печатались в феврале 2020 года, были согласованы предыдущим составом МЗ Украины и содержали информацию по состоянию на конец января и февраля", - говорится в сообщении.