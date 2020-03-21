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Espreso.tvОбществоМЗ рассказывать о коронавирусе через Viber

МЗ рассказывать о коронавирусе через Viber


фото: michiganradio.org
МОЗ Украины расширяет площадки коммуникации и создает официальное Viber-сообщество "Коронавирус_инфо", где будет публиковать актуальную и достоверную информацию от ведомства о ситуации по распространению коронавируса в стране. Площадка авторизована компанией Rakuten Viber

Также через мессенджер будут рассылаться in-app оповещения всем зарегистрированным в Украине пользователям, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чтобы присоединиться к сообществу, переходите по ссылке https://vb.me/covid19_ua

МОЗ Украины будет публиковать там последние новости и данные о коронавирусе в Украине, количество случаев заражения, а также рассказывать о мерах, которые следует соблюдать в период карантина. Это единственное верифицированное и подтвержденное сообщество Министерства здравоохранения в Viber, в котором будет публиковаться достоверная информация из официальных источников МОЗ Украины.

Напомним, на 21 марта 2020 года по всей территории Украины выявлено 41 случай заражения коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. В стране введен строгий карантин.

МОЗ Украины также призывает потреблять информацию только из надежных источников.

Все оперативные данные, рекомендации и инструкции оперативно предоставляются на официальных страницах МЗ:

Официальный вебсайт МЗ http://www.moz.gov.ua/

Официальная страница Минздрава в Facebook https://www.facebook.com/moz.ukr/

Официальный телеграмм канал Министерства Коронавирус_инфо https://t.me/COVID19_Ukraine

Telegram-бот Минздрава с ответами на самые распространенные вопросы о коронавирусе https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot

Ответы на основные вопросы о COVID-19 http://covid19.com.ua

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