Правительство продлило контракт с главой "Нафтогаза Украины" Коболевым

21 марта, 2020, 21:01

Правительство продлило на 4 года контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым

Об этом говорится в правительственном распоряжении от 20 марта 2020 года № 327-р.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, полномочия Коболева продлили с 23 марта 2020 года по 22 марта 2024 года.

В то же время, наблюдательный совет акционерного общества должен обеспечить внесение изменений в контракт, заключенный с председателем правления Нафтогаза, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету министров Украины копию указанного договора.