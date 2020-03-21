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Espreso.tvЭкономикаПравительство продлило контракт с главой "Нафтогаза Украины" Коболевым

Правительство продлило контракт с главой "Нафтогаза Украины" Коболевым


фото: Укрінформ
Правительство продлило на 4 года контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым

Об этом говорится в правительственном распоряжении от 20 марта 2020 года № 327-р.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, полномочия Коболева продлили с 23 марта 2020 года по 22 марта 2024 года.

В то же время, наблюдательный совет акционерного общества должен обеспечить внесение изменений в контракт, заключенный с председателем правления Нафтогаза, и подать до 30 марта 2020 года Кабинету министров Украины копию указанного договора.

  • 17 марта сообщалось, что наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" на четыре года продлил контракт с председателем правления Андреем Коболевым.
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