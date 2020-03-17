Наблюдательный совет Нафтогаза продлил контракт с Коболевым, - СМИ

17 марта, 2020, 12:27

Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" на четыре года продлила контракт с председателем правления Андреем Коболевым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника, контракт с Коболевым продлен на четыре года, а в среду Кабинет министров может рассмотреть это решение.

"Наблюдательный совет" Нафтогаза "направил свое решение в Кабмин", - сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании.

Напомним, в феврале правительство должно объявить конкурс на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".