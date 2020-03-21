Крупнейшие украинские каналы запустят телеуроки для школьников на карантине

21 марта, 2020, 15:11

Крупнейшие украинские телеканалы запустят телеуроки для школьников 5-11 классов, которые находятся на карантине

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов реализацию на национальном телевидении масштабного образовательного проекта для учащихся 5-11 классов, обучающихся дома в связи с введением в стране карантина.

Президент отметил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение. Владимир Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей время.

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По словам президента Украины, формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в интернете.

Руководство украинских телеканалов поддержало инициативу президента о необходимости производства и запуска такого важного социального проекта, учитывая введение в Украине карантина.