Зараженные коронавирусом жители Днепра недавно прибыли из Франции, - ОГА

20 марта, 2020, 08:34

Жители Днепра, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, недавно вернулись из Франции

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает "Укринформ" .

"Это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции", - сказал Бондаренко.

По словам чиновника, инфицированные обратились в больницу самостоятельно. Сейчас они находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.

Глава Днепропетровской ОГА отметил, что инфекционная больница оборудована необходимой аппаратурой, имеются нужные медикаменты и средства защиты.