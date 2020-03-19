На Днепропетровщине зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

19 марта, 2020, 20:12

В Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией, которые недавно вернулись из-за границы

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает пресс-центр Днепропетровской ОГА.

"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты теперь получают всю необходимую помощь. Мы сделали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по региону. Закрыли на карантин все учебные заведения, перевели на усиленный режим работы медицинские учреждения, максимально ограничили движение общественного транспорта . Большинство работодателей прислушались к нашим рекомендациям и перевели своих работников на удаленную форму работы", - отметил Бондаренко.

Председатель Днепропетровской ОГА отметил, что пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись на Днепропетровщину из-за рубежа.

Бондаренко также добавил, что сейчас состояние здоровья пациентов стабильное, они чувствуют себя хорошо. А медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.