На Днепропетровщине ввели режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко, сообщает пресс служба области.

"Днепропетровщина ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, жители области должны дисциплинированно придерживаться", - отметил он.

Бондаренко добавил, что режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти.

"Все - для оперативного реагирования на вызовы в условиях всемирной пандемии, недопущения дальнейшего распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий", - сказал глава ОГА.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию на территории Днепропетровской области, вызванную коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера.

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали штаб. Туда вошли руководители ГСЧС, Нацполиции, транспортные и другие службы. Руководителем назначили заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрия Стригуна.

Основная задача штаба - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер. А еще - обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

"Будем осуществлять постоянный контроль за ситуацией. Оперативно информировать население через СМИ о состоянии заболеваемости коронавирусом в области", - сказал Бондаренко.

В Украине объявили общенациональный карантин на период с 12 марта по 3 апреля. Все связанные с этим ограничения введены и на Днепропетровщине.

Сейчас в Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них зафиксировали в Днепропетровской области.