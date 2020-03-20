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Espreso.tvОбществоВ Италии от коронавируса умерла еще одна украинка, - председатель Христианского общества украинцев

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка, - председатель Христианского общества украинцев


фото: reuters
В итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области
Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook.

"Сообщают наши соотечественники, 19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - написал он.

В то же время пользователь Aaron Cummings в комментариях сообщил, что это уже шестая смерть среди украинцев в Италии, и привел данные других пяти.

 

  • В Министерстве иностранных дел Украины обновили данные по ситуации с украинцами за рубежом, которых зацепил коронавирус.

 

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