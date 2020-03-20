В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка, - председатель Христианского общества украинцев
20 марта, 2020, 10:37
В итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области
Об этом сообщает глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook.
"Сообщают наши соотечественники, 19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - написал он.
В то же время пользователь Aaron Cummings в комментариях сообщил, что это уже шестая смерть среди украинцев в Италии, и привел данные других пяти.
- В Министерстве иностранных дел Украины обновили данные по ситуации с украинцами за рубежом, которых зацепил коронавирус.
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