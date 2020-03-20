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Espreso.tvОбществоОт коронавируса за рубежом лечатся 13 украинцев, еще 38 - на карантине, - МИД

От коронавируса за рубежом лечатся 13 украинцев, еще 38 - на карантине, - МИД


фото: reuters
В Министерстве иностранных дел Украины обновили данные по ситуации с украинцами за рубежом, которых зацепил коронавирус

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

На карантине находятся 16 украинцев - в Бразилии, 7 - в Германии, ОАЭ - 3, США, Молдова, Великобритания, Вьетнам - по 2, Румыния, Куба, Китай, Австралия - по 1 - всего 38.

В то же время количество граждан Украины, которые лечатся за границей, выглядит так: по 4 в Германии и Доминиканской республике, по 2 - в Польше и Италии и 1 - в ОАЭ.

Сообщается, что за пределами Украины 5 украинцев выздоровели от COVID-19 (4 - в Японии, 1 - в Италии), одна украинка умерла в Италии.

  • Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
  • По состоянию на пятницу, 20 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 10 031 человек, общее количество инфицированных достигло 244 523 человек.

 

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