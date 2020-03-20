От коронавируса за рубежом лечатся 13 украинцев, еще 38 - на карантине, - МИД

20 марта, 2020, 09:33

В Министерстве иностранных дел Украины обновили данные по ситуации с украинцами за рубежом, которых зацепил коронавирус

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

На карантине находятся 16 украинцев - в Бразилии, 7 - в Германии, ОАЭ - 3, США, Молдова, Великобритания, Вьетнам - по 2, Румыния, Куба, Китай, Австралия - по 1 - всего 38.

В то же время количество граждан Украины, которые лечатся за границей, выглядит так: по 4 в Германии и Доминиканской республике, по 2 - в Польше и Италии и 1 - в ОАЭ.

Сообщается, что за пределами Украины 5 украинцев выздоровели от COVID-19 (4 - в Японии, 1 - в Италии), одна украинка умерла в Италии.