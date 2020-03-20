Коронавирус в Украине: более 1150 украинцев вернулись домой спецпоездами из Польши

20 марта, 2020, 11:31

Эвакуационными поездами сообщением Перемышль - Киев в Украину уже вернулось более 1150 тысяч граждан

Об этом сообщили Укрзализныця и Госпогранслужба.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4 утра. Им прибыло более 750 украинских и один иностранец, имеющий вид на жительство. В вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехали почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.

Стоит отметить, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.