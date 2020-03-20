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Espreso.tvОбществоТрюдо: карантин в Канаде может длиться несколько месяцев

Трюдо: карантин в Канаде может длиться несколько месяцев

Введенные в Канаде мероприятия по социальному дистанцированию для замедления распространения Covid-19 могут длиться несколько месяцев

Об этом во время пресс-конференции в Оттаве 20 марта заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"Мы и дальше будем придерживаться лучших рекомендаций экспертов. Нам озвучивали разные сроки: от недель до месяцев ", - ответил Трюдо на вопрос о возможной продолжительности ограничительных мер.

Он пообещал продолжать заботиться о безопасности канадцев. "Мы понимаем, что нынешнее время - сложное и удивительное, и канадцы применяют сложные и необычные мероприятия. Мы и в дальнейшем будем делать это, пока люди не окажутся в безопасности ", - отметил глава правительства.

Как сообщалось, премьер канадской провинции Альберта 18 марта сообщил, что ограничительные меры в Канаде могут продолжаться до мая или даже июня.

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В то же время канадская авиакомпания "Sunwing" будет бесплатно доставлять канадцев домой из-за границы.

"На эвакуационных рейсах из южных направлений "Sunwing" бесплатно предоставляет свободные места канадцам, которые не могут выбраться, в том числе не клиентам компании", - отмечается в сообщении на сайте авиакомпании.

В авиакомпании отметили, что все сосредотачиваются на возвращении своих клиентов, поэтому подтвердить наличие бесплатных мест возможно только непосредственно перед вылетом самолета. "Если рейс в северном направлении выполняется с определенного пункта, желающим надо прибыть в аэропорт и обратиться на стойку регистрации" Sunwing ". Если перед закрытием регистрации останутся места, они будут предоставлены гражданам Канады и постоянным жителям страны бесплатно ", - поясняется в сообщении.

В Sunwing добавили, что для безопасного возвращения в Канаду максимального количества людей будут выполнят 400 рейсов, на которые потратят более 26 млн долл. "Без дополнительных затрат со стороны клиентов".

Ранее на этой неделе в "Sunwing" объявили, что в течение трех недель будут только возвращать пассажиров в Канаду, но не вывозить их за пределы страны.

Как известно, в начале недели премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал всех канадцев немедленно возвращаться домой, так как распространение Covid-19 заставляет все больше стран закрывать свои границы и вводить другие ограничения на передвижение.

По состоянию на вечер четверга, в Канаде было обнаружено 846 случаев заражения Covid-19. Болезнь унесла 12 жизней.

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