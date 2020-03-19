Канада отменила крупнейшие военные учения

19 марта, 2020, 18:08

Крупнейшие канадские военные учения "Maple Resolve" в этом году отменены из-за распространения Covid-19

Об этом на своей странице в Тwitter написал командующий Сухопутными войсками Канады генерал-лейтенант Уэйн Эйри.

"Я решил отменить учения "Maple Resolve". Хотя в краткосрочной перспективе это может повлиять на нашу способность вести боевые действия на высшем уровне, это защитит Силы и поддержит готовность к проведению операций", - отметил Эйри.

Он добавил, что доволен действующей реакцией канадской армии на Covid-19.

I have decided to cancel EX MAPLE RESOLVE. While this may impact our higher-level warfighting ability short-term, it will protect the force and keep us poised to conduct operations. I am very happy how our Army is responding to COVID -19, and together we stand #StrongProudReady - LGen Wayne Eyre (@Army_Comd) March 17, 2020

Международные учения "Maple Resolve" проводятся ежегодно в мае в провинции Альберта. Участие в них принимают тысячи военных из Канады, США, Великобритании, Австралии и Франции. Во время учений артиллерия, бронированная техника и авиация используются для симуляции масштабной военной операции.

Как сообщил CBC News начальник штаба обороны Канады Джонатан Вэнс, все канадские военнослужащие в отпусках получили приказ немедленно возвращаться на свои базы на территории Канады.

"Если вы находитесь за пределами Канады или США - мы хотим, чтобы вы немедленно вернулись домой", - сказал Вэнс.

Читайте также: США сократят число военных на масштабных учениях НАТО

По возвращении из-за границы военные должны обязательно самоизолироваться на 14 дней, и только после этого вернуться к исполнению своих обязанностей.

В то же время приказ касается только отпускников и не распространяется на военных, несущих службу за рубежом.

"Мы хотим, чтобы люди вернулись домой, но не для выполнения специальных задач, которые у меня есть для них... Мы должны быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, о которых не знаем, но к которым готовимся, особенно по эпидемиологической поддержке канадцев", - отметил начальник Штаба обороны Канады.

Кроме приказа о немедленном возвращении, военным также вскоре запретят пользоваться коммерческим транспортом (авиационным, железнодорожным и автобусным) и уезжать более чем на 250 км от дома или основной базы несения службы.

"Мы попросили людей не пользоваться общественным транспортом... Мы стараемся поддерживать присутствие Сил. Мы хотим, чтобы они присутствовали достаточно, чтобы мы могли призвать, если в этом возникнет необходимость", - подытожил Вэнс.