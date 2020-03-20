20 марта, 2020, 07:46

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменил личную встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде (загородной резиденции для президента США), запланированную на июнь

Об этом сообщили в Белом доме, передает Reuters.

Вместо личной встреча Трамп намерен провести видеоконференцию.

Ранее, в начале текущей недели, Трамп провел видеоконференцию с лидерами наиболее развитых в индустриальном отношении стран мира и планирует повторить это в апреле, мае и июне, когда должна была состояться встреча в Мэриленде, где было запланировано выступление Трампа. Об этом шаге сообщил своим коллегам экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Для того чтобы каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на реагировании на проблемы здравоохранения и экономики из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу сообщил своим коллегам, что Саммит лидеров G7 США должен состояться в июне в Кэмп-Дэвиде. Теперь это произойдет с помощью видео-телеконференции. Белый дом также сообщил другим членам G7, что для продолжения тесной координации президент созывает лидеров с помощью видеоконференции в апреле и мае так же, как это делал на этой неделе", - заявил представитель Белого дома Джуд Дир.