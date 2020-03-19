Пандемия коронавируса: Трамп ввел в действие закон времен Корейской войны

19 марта, 2020, 10:54

Президент США Дональд Трамп подписал закон Об оборонной промышленности (Defense Production Act) для борьбы с мировым эпидемией коронавируса COVID-19

Об этом сообщает NPR.

Закон был принят в 1950 году во время Корейской войны. Он дает право главе государства требовать от бизнеса подписывать контракты для выполнения заказов, которые важны для армии.

По словам Трампа, он надеется, что закон будет задействован только "при наиболее неблагоприятном сценарии" и поспособствует производству в стране респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"В известной степени я вижу себя президентом военного времени. Я имею в виду, что мы боремся. Я имею в виду, что у нас здесь очень жесткая ситуация. Американский народ в большинстве своем потрясен", - заявил Трамп.

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Напомним, согласно последним данным, в США зафиксировано 7038 случаев заражения коронавирусов, 97 из них - летальные.