Стало известно имя погибшего в зоне ООС бойца

20 марта, 2020, 14:13

В четверг, 19 марта, в 19:30 вблизи Новоалександровки Донецкой области погиб житомирянин - сержант Алексей Золин, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского

Об этом сообщается на сайте Житомирского горсовета.

Алексей родился в 1984 году. В 2002-2004 гг. проходил срочную службу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. 31 января 2015 г. был мобилизован в Вооруженные Силы Украины и защищал Украину в составе 13 батальона 95-й бригады. В 2017 году Алексей был демобилизован, но в начале 2018 г. подписал контракт и продолжил защиту Родины в составе 95-й ОДШБ, а позже - 30-й ОМБ.

У военного остались родители, сестра и маленькая дочь.