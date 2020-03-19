На Донбассе снайпер боевиков застрелил сержанта Объединенных сил

19 марта, 2020, 22:58

На Донбассе выстрелом из снайперской винтовки был убит 35-летний сержант Объединенных сил

Об этом сообщила сотрудница Офиса генпрокурора Наталья Непряхина.

"Плохие новости с фронта. Работают снайперы. В районе Попасной убит наш военнослужащий", - написала Непряхина на своей странице в Facebook.

По ее сообщению, трагедия произошла около 19:30 вечера в четверг, 19 марта, в районе населенного пункта Попасная.