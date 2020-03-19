На Донбассе снайпер боевиков застрелил сержанта Объединенных сил
19 марта, 2020, 22:58
На Донбассе выстрелом из снайперской винтовки был убит 35-летний сержант Объединенных сил
Об этом сообщила сотрудница Офиса генпрокурора Наталья Непряхина.
"Плохие новости с фронта. Работают снайперы. В районе Попасной убит наш военнослужащий", - написала Непряхина на своей странице в Facebook.
По ее сообщению, трагедия произошла около 19:30 вечера в четверг, 19 марта, в районе населенного пункта Попасная.
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