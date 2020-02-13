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Espreso.tvОбществоПутин заявил, что РФ впервые опережает Запад по развитию передовых вооружений

Путин заявил, что РФ впервые опережает Запад по развитию передовых вооружений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия впервые в истории опережает Запад по уровню развития передовых вооружений

Об этом сообщает ТАСС .

"После того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные расходы, которые они совершили", - заявил Путин.

По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на уничтожение ядерного потенциала России.

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Гиперзвуковые ракеты Циркон впервые были запущены в 2012 году.

Этот новый вид вооружения будет иметь скорость 9 махов (1 мах равен тысячи шестьдесят два километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук - это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более тысячи километров.

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В октябре 2019 года Владимир Путин заявил, что Россия создала оружие, которого еще нет в мире и которое преодолеет любую противоракетную оборону. По словам Путина, Россия усовершенствовала баллистические ракеты "во много раз, еще и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет".

Раньше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс уже начал реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем.

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