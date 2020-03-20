Они будут арестованы, - президент Сербии пригрозил футболисту "Реала"

20 марта, 2020, 13:01

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал нападающего "Реала" Лука Йовича за нарушения карантина и пригрозил арестом

Об этом сообщает Goal.

Вучич жестко раскритиковал Йовича и полузащитника итальянского "Асколи" Николу Нинковича за нарушение правил карантина.

"Эти молодые люди - миллионеры. Они думают, что могут делать все, но это не так. Нарушители закона должны быть наказаны. Сейчас оба находятся в изоляции и будут арестованы, если попытаются уйти. В целом они хорошие ребята, и я их даже понимаю. У нас много людей, которые должны быть более ответственными и пойти на карантин", - сказал президент.

В Сербии введен 28-дневный карантин для граждан, вернувшихся из других стран. 22-летний Йович был помещен на карантин в Мадриде после выявления заболевания у одного из баскетболистов "королевского" клуба, но нарушил самоизоляцию и полетел в Сербию на день рождения друга.