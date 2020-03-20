Они будут арестованы, - президент Сербии пригрозил футболисту "Реала"
Об этом сообщает Goal.
Вучич жестко раскритиковал Йовича и полузащитника итальянского "Асколи" Николу Нинковича за нарушение правил карантина.
"Эти молодые люди - миллионеры. Они думают, что могут делать все, но это не так. Нарушители закона должны быть наказаны. Сейчас оба находятся в изоляции и будут арестованы, если попытаются уйти. В целом они хорошие ребята, и я их даже понимаю. У нас много людей, которые должны быть более ответственными и пойти на карантин", - сказал президент.
В Сербии введен 28-дневный карантин для граждан, вернувшихся из других стран. 22-летний Йович был помещен на карантин в Мадриде после выявления заболевания у одного из баскетболистов "королевского" клуба, но нарушил самоизоляцию и полетел в Сербию на день рождения друга.
- Напомним, 16 марта Андрей Лунин рассказал, что в Испании нет паники из-за пандемии коронавируса.
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