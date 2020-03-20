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Espreso.tvОбществоОколо 700 тысяч украинских бизнесов остановили производство, - Торгово-промышленная палата

Около 700 тысяч украинских бизнесов остановили производство, - Торгово-промышленная палата

Из-за карантина остановили работу около 600-700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек

Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает пресс-служба.

"В 95% случаев предприниматели могут договориться с владельцами арендованных помещений об условиях работы, потому что арендодатели и арендаторы взаимосвязаны. Этому способствует, в том числе признание карантина форс-мажором на законодательном уровне. В тех случаях, когда стороны не могут договориться, торгово-промышленные палаты выдают сертификаты о факте форс-мажора, с которыми предприниматели могут защищать свои интересы в суде ", - сказал Чижиков.

 

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