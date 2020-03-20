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Espreso.tvОбществоНа Киевщине зафиксировали третий случай инфицирования коронавирусом

На Киевщине зафиксировали третий случай инфицирования коронавирусом

И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области в пятницу, 20 марта, зафиксирован третий случай коронавируса
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин на странице Facеbook.
 
"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - отметил Володин.
 
Он также призвал всех соблюдать строгий карантин и не поддаваться панике.
 
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