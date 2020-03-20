На Киевщине зафиксировали третий случай инфицирования коронавирусом
20 марта, 2020, 20:41
И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области в пятницу, 20 марта, зафиксирован третий случай коронавируса
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин на странице Facеbook.
"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - отметил Володин.
Он также призвал всех соблюдать строгий карантин и не поддаваться панике.
- Напомним, во Львове обнаружили первый случай инфицирования коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Германии.
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