На Киевщине зафиксировали третий случай инфицирования коронавирусом

20 марта, 2020, 20:41

И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области в пятницу, 20 марта, зафиксирован третий случай коронавируса

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин на странице Facеbook.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области", - отметил Володин.

Он также призвал всех соблюдать строгий карантин и не поддаваться панике.