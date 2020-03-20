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Espreso.tvСпортНа карантине с котом: Шовковский показал, как "сходит с ума"

На карантине с котом: Шовковский показал, как "сходит с ума"


фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
Знаменитый вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился роликом, на котором он висит вверх ногами на турнике, а рядом сидит кот

Видео футболист опубликовал в Instagram.

"Шел четвертый день карантина. Каждый съезжает с ума по-своему", - сказал Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram.

45-летний Александр Шовковский настоящее время является членом тренерского штаба сборной Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! А как вы проводите время во время карантина?

Сообщение, распространенный SaSHo (@oleksandrshovkovskyi)

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