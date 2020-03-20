На карантине с котом: Шовковский показал, как "сходит с ума"
20 марта, 2020, 17:09
Знаменитый вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился роликом, на котором он висит вверх ногами на турнике, а рядом сидит кот
Видео футболист опубликовал в Instagram.
"Шел четвертый день карантина. Каждый съезжает с ума по-своему", - сказал Шовковский в ролике, опубликованном в Instagram.
45-летний Александр Шовковский настоящее время является членом тренерского штаба сборной Украины.
- Напомним, 9 февраля премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что предлагал кандидатуру Александра Шовковского на должность министра спорта.
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